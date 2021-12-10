Европейские ”Глобальные ворота” не смогут конкурировать с инициативой ”Один пояс - один путь”

Представители Европейский союза разработали международную инвестиционную схему ”Глобальные ворота” (Global Gateway), в рамках которой ЕС планирует инвестировать около $340 млрд в инфраструктурные проекты по всему миру к 2027 году.

Deutsche Welle сообщает, что схема, которая будет финансироваться европейскими фондами, за счет государственных инвестиций стран-членов ЕС и капитала европейских инвестиционных банков, была охарактеризована Брюсселем как серьезный шаг по укреплению влияния европейского блока по всему миру. ”Мы будем поддерживать разумное инвестирование в качественную инфраструктуру, соблюдая высокие социальные и климатические стандарты в рамках европейских демократических ценностей, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - С помощью ”Глобальных ворот” Европа сможет выстроить устойчивые отношения с миром”.

Хотя ЕС напрямую не упомянул Китай, представляя новую стратегию, инвестиции преимущественно будут выделяться развивающимся регионам, в частности Юго-Восточной Азии, где финансирование значительных инфраструктурных проектов осуществляется в основном через китайскую инициативу ”Один пояс - один путь”. Выделение средств в рамках ”Глобальных ворот” будет проходит на основе ценностей: инвестиции будут привязаны к таким понятиям как прозрачность и грамотное управление. Такой подход резко контрастирует с китайской инициативой, которая предоставляет деньги, не отталкиваясь от внутренней политики принимающих стран.

ЕС видит потенциал в Юго-Восточной Азии

С помощью ”Глобальных ворот” ЕС надеется способствовать продвижению своих инициатив в Юго-Восточной Азии. ЕС хочет ”осуществить стратегию в Юго-Восточной Азии”, партнером которой он является, говорит Игорь Дрисманс, посол ЕС в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По его словам, инициатива ”Глобальные ворота” будет осуществляться в рамках сотрудничества со странами региона, в том числе и стратегии ЕС по сопряжению с Азией, принятой в 2018 году.

”Будет развиваться сотрудничество по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды, усиления торговой конкурентоспособности и надежных цепочек поставок, по развитию устойчивой инфраструктуры и зеленых финансов, ускорению цифровой трансформации и обменов между народами”, - добавил посол.

Но вопрос в том, насколько в действительности эффективными будут ”Глобальные ворота” в Юго-Восточной Азии. Цель инициативы сгенерировать $340 млрд к 2027 году, однако большая часть денег представлена уже существующими обязательствами и обычными гарантиями по займам. Согласно недавнему отчету Oxford Economics, только одной Юго-Восточной Азии Китай предоставил около $740 млрд в рамках инициативы ”Один пояс - один путь”. ”Это больше, чем инвестиции ”Глобальных ворот” для всего мира”, - отмечает Грег Реймонд, специалист по стратегическим связям региона Юго-Восточной Азии из Австралийского национального университета.

"Глобальные ворота" – не конкурент Китаю

Из 11 государств Юго-Восточной Азии только Восточный Тимор считается ”свободным” в рейтинге политической свободы Freedom House. Более того, Восточный Тимор - единственная страна, не являющаяся членом АСЕАН. В последнем рейтинге стран по индексу восприятия коррупции Transparency Inernational, Камбоджа и Лаос в самом низу списка.

”Китай - предпочтительный выбор для Юго-Восточной Азии, поскольку прозрачность им ни к чему. Они используют китайские проекты для продвижения собственной покровительственной политики или набивания карманов”, - считает Реймонд. По его словам, власти не стремятся к политической открытости. ”Китай не ставит никаких условий и даже приветствует подобную специфику Юго-Восточной Азии. ЕС так не сможет”, - добавил эксперт.

Европейские ”Глобальные ворота” не способны конкурировать с китайской инициативой ”Один пояс - один путь”, поскольку привязка к ценностям окажется проблематичной для ряда правительств Юго-Восточной Азии. Они даже не будут подавать заявки на инвестиции из Брюсселя. ”Сочетание гораздо меньшего объема финансового стимулирования и непринятие ценностного подхода некоторыми государствами региона, вероятно, приведут к провалу европейской инициативы”, - считает Джошуа Курланцик, старший эксперт по Юго-Восточной Азии в Совете по международным отношениям.

Где ”Глобальные ворота” могут оказаться успешными

Хотя европейская инициатива в целом описывается как ответ ЕС на китайский ”Один пояс - один путь”, сторонники нового проекта утверждают, что дело не только в соперничестве с Пекином. Не стоит его также рассматривать как исключительно европейскую миссию. Интересы Европы в Юго-Восточной Азии во многом совпадают с целями США и Японии в части установления связей, считает Франческа Гиретти, аналитик из немецкого Института Меркатора по изучению Китая.

Есть также потенциал для слияния европейской инициативы ”Глобальные ворота” с американской ”Создадим лучший мир” (Build Back Better World). Япония тоже инвестирует в Азию, хотя это часто упускается из виду. По данным последнего отчета Fitch Solutions, объем японских инвестиций в незавершенные проекты в Малайзии, на Филиппинах, в Тайланде и Вьетнаме составляет $259 млрд по сравнению с китайскими $157 млрд.

”Если ЕС, США и Японии удастся наладить сотрудничество с местными правительствами Юго-Восточной Азии, то у них есть все шансы осуществить задуманные проекты”, - уверена Гиретти. По словам аналитика, ужесточение финансовой политики ЕС означает, что Брюссель должен грамотно расставить приоритеты, чтобы избежать ”перенапряжения”, поскольку ”Глобальные ворота” не бездонная бочка. ”Лучше всего будет выбрать несколько проектов и обеспечить их успешное осуществления”, - добавила эксперт.