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Товарооборот между Россией и Казахстаном станет рекордным в 2021 году

Товарооборот между Россией и Казахстаном станет рекордным в 2021 году

По итогам 2021 года торговый оборот между Казахстаном и Россией поставит рекорд, достигнув $23 млрд, сообщил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

"В том, что касается торгово-экономических отношений, мы действительно в этом году добиваемся новых и очень значительных достижений. Наш торговый оборот, судя по всему, будет рекордным и достигнет $23 млрд. Это очень значительная сумма", - подчеркнул посол в интервью на телеканале "Хабар 24".

Инвестиции России в Казахстан составят порядка $43 млрд. "Это очень значительная сумма. Причем это дорога с двусторонним движением, потому что и Казахстан вкладывает в РФ", - добавил Бородавкин.

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