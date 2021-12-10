Британия одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Высокий суд Лондона отменил решение о запрете экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщается в опубликованном решении суда.

Напомним, что Ассанж стал известен после того, как опубликовал материалы, разоблачающие незаконные действия США во время военных событий в Афганистане и Ираке. Его задержали в апреле 2019 года. До этого он несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Отмечается, что дело вернут в первую инстанцию - Вестминстерский магистратский суд, который в январе постановил, что журналист не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. При этом Ассанж останется под стражей.

"Суд отверг разного рода критику представителей Ассанжа по поводу заверений, которые дала прокуратура США, и пришел к выводу, что они достаточны для того, чтобы снять обеспокоенность по поводу угрозы самоубийства Ассанжа, которая легла в основу решения окружного судьи. По этой причине суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил передать дело обратно в магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра внутренних дел, который должен решить, должен ли Ассанж быть экстрадирован в США", - сказано в решении суда.