Лукашенко: США уговаривают страны ЕАЭС подключиться к давлению на Беларусь

Соединенные Штаты и другие западные страны уговаривают государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подключиться к давлению на Беларусь из-за кризиса с мигрантами, заявил в президент республики Александр Лукашенко.

"Вы должны понимать, что CША и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе. Вот очередной повод нашли - беженцы <...> Это используется для давления, прежде всего на Беларусь", – сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.

Глава государства уточнил, что с течением времени давление будет усиливаться. "Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь", - приводит его слова ТАСС.

В этой связи Лукашенко заявил о необходимости развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и согласования партнерами перечня совместных высокотехнологичных проектов.