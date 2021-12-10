Чего Армения и США хотят друг от друга?

Хотя Россия охарактеризовала стартовавший накануне американский "саммит за демократию" как "массовку, обслуживающую интересы США", российский союзник Армения, оказавшись единственным приглашенным на это событие членом ЕАЭС и ОДКБ, не стала отказываться от участия в "массовке". Накануне армянский премьер Никол Пашинян присутствовал на онлайн-открытии саммита, а сегодня должен выступить с речью.

Чего ищет Армения на этом саммите и чего США хотят от российского союзника, "Вестник Кавказа" выяснил в беседе с доцентом кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексеем Фененко.

Эксперт прежде всего обратил внимание, что Армения вот уже 20 проводит политику постепенного дистанцирования от России. "В последние 5-6 лет армянский внешнеполитический курс перерос в политику подрыва российских позиций в ОДКБ и на постсоветском пространстве. То есть началось это гораздо раньше, чем пришел к власти Никола Пашиняна – по большому счету, еще в 2009 году, когда Армения стала активным участником программы "Восточное партнерство"", - напомнил он.

В связи с этим участие Еревана в любых форматах, которые ему предлагают США и в целом Запад является ожидаемым – такова армянская внешняя политика. "Еще при Саргсяне Армения подписала урезанный вариант соглашения об ассоциации с ЕС. Чтобы понять, куда устремлен Ереван, достаточно посмотреть на обилие его партнерских программ с НАТО. Поэтому в Брюсселе и Вашингтоне Армению воспринимают как постоянного проводника западной политики, в том числе против евразийских структур", - рассказал Алексей Фененко.

В данный момент США прежде всего интересно, чтобы Армения продолжала расшатывать ОДКБ изнутри. "Никол Пашинян на протяжении последних трех лет постоянно создавал кризисы, которые в той или иной форме блокировали работу ОДКБ. При этом он не выходил из ОДКБ, хотя если ему так не нравится Организация, он мог бы из нее просто вывести свою страну. Вместо этого он именно что стремился затруднить ее работу", - обратил внимание политолог.

"Второе направление, на котором США использует Армению как своего агента – это подрыв таможенного союза, сложившегося в рамках Евразийского экономического союза, за счет армянского соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Плохое, хорошее ли, но оно создает определенную дыру в рамках нашей таможенной системы. Еще одно направление – недопущение формирования региональных формул безопасности на Южном Кавказе, дабы в регионе, граничащем с югом России, сохранялись условия для нестабильности", - перечислил Алексей Фененко.

Результатом такой антироссийской деятельности Армении может станет усложнение ее положения в регионе. "Я думаю, что Россия официально не будет демонстративно реагировать на этот демарш Армении. Однако поддержка Москвой действий нынешнего армянского руководства сократится еще сильнее по сравнению с тем, какой она была в последние два года", - заключил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ.