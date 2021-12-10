В правительстве не исключили новой волны инфляции в 2022 году из-за роста цен на продукты

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что в будущем году в России случится третья волна инфляции из-за роста цен на продукты.

"Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, [с которой] мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно", - объяснил Белоусов на международном экспортном форуме "Сделано в России".

Согласно официальному прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам текущего года составит 7,4-7,9%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что итоговая инфляция может быть чуть выше 7,9%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников полагает, что темпы роста цен будут вблизи 8%.