Inkerman: крымское предприятие международного уровня

Теплый Крым – идеальное место для выращивания винограда. В долинах, на холмах и равнинах, круглый год залитых ласковым солнцем, прекрасно приживается материал для изготовления вкуснейшего напитка. Инкерманский завод марочных вин, о котором пойдет речь ниже, - неоднократный победитель конкурсов и один из известнейших производителей вина в России. А известным он стал именно благодаря своему местонахождению.

Inkerman располагается в Балаклавском районе Севастополя. Площадь виноградников составляет 2700 гектаров, что позволяет выпускать около 12 миллионов бутылок алкогольных напитков в год.

Примечательно, что сам завод был построен на месте каменоломен, в тоннелях Инкермана, где добывалась порода для послевоенного восстановления Севастополя. Именно здесь начиналась его история, с дубовых бутов и разработки первых сортов вина, таких, как ”Ркацители Инкерманское” и ”Каберне Качинское”. По данным за 2020 год, коллекция Inkerman насчитывает 163 тыс. бутылок.

Людмила Герасименко, работающая на предприятии с 1987 года, главный заводской технолог, рассказала, что в 2019 году рислинг ”Алькадар” урожая 1975 года решением жюри Международного Конкурса имени Голицына был назван лучшим коллекционным вином России.

Но с годами завод, как и любая структура, подвергается изменениям. Сейчас Inkerman производит не все вина, которые мог разливать раньше. Например, некогда популярное ликерное вино ”Педро Крымский" сохранилось только в закупоренных коллекционных бутылках, поскольку виноградников на восточном побережье Крыма, где произрастал сорт Педро Хименес, больше не существует.

Людмила Герасименко считает, что важно оставить наследие для будущих виноделов, преемников, которые возьмут на себя ответственность продолжать и развивать идею завода. Поэтому некоторые экземпляры коллекции закладываются в исследовательских целях.

Профессионалы говорят, что у завода прекрасный потенциал мирового уровня. Дело в том, что юго-западное побережье, где располагаются основные мощности, по климатическим и почвенным показателям совпадает с данными французских терруаров Бордо, который считается центром регионального виноделия, и ставится в пример другим производителям вина.

Кроме того, виноград для инкерманских вин выращивается в прекрасных условиях: горы защищают его от перемерзания и беспощадных ветров, а солнца ровно столько, сколько необходимо для идеальной пропорции сахара и кислотности в каждой виноградинке. Карбонатные почвы с высоким содержанием известняка, щебня и мелких ракушек хорошо подходят для выращивания сортов, пригодных для создания сухих и шампанских вин.

”Алиготе Инкерман”, белое сухое вино, в этом году по итогам ежегодного исследования было признано лучшим белым сухим вином, изготовленным на территории России. Это звание инкерманскому ”Алиготе” присудил глава Роскачества Максим Протасов.

Эксперты отрасли считают, что российское вино в ближайшие годы может выйти на мировой уровень известности и встать в один ряд с французскими и итальянскими напитками. По данным исследований ”Винного гида”, 70%, или 430 образцов вина соответствуют повышенным стандартам организации. Это рекордные показатели, и растут они с каждым годом.

На территории Инкерманского завода марочных вин проходят экскурсии. Любители энотуризма в любое время года могут побывать в подвалах и залах завода Inkerman, узнать подробную историю производства, а также продегустировать лучшие образцы крымского вина, выпускаемого заводом. Невероятная атмосфера среди тех, кто предан своему делу, чувство причастности к старейшему, элитному роду деятельности, погружение в историю – все это можно ощутить во время экскурсии по территории завода в сопровождении гида.