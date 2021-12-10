Россия стала страной падающих самолетов

Рекорд по числу авиакатастроф установлен в России в 2021 году, сообщает издание "Военно-промышленный курьер" в публикации Страна падающих самолетов".

"За 11 месяцев произошла 31 авиакатастрофа — погибли более 100 человек", — говорится в тексте.

Газета отмечает, что основными причинами происшествий в воздухе являются "отказ техники, ошибки летного состава в технике пилотирования, несоответствие метеоусловий уровню подготовки летных экипажей и падение уровня подготовки командиров, летных экипажей, снижение квалификации всех сфер деятельности авиационных специалистов".

"В 2021 году в России произошла 31 авиакатастрофа гражданских и военных самолетов. Таким образом, Российская Федерация установила мировой рекорд по числу катастроф", — добавили в ВПК.