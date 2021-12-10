Армянские военные совершили новую провокацию в Кельбаджаре

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в пятницу днем на кельбаджарском направлении со стороны Армении был совершен очередной обстрел азербайджанских военных.

"Сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на Басаркечярском участке государственной границы, подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию", - сообщает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, с 12:00 10 декабря противник пытался держать под обстрелом позиции ВС Азербайджана, дислоцированные на территории Кяльбаджарского района.

"В результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время оперативная обстановка взята под контроль азербайджанскими подразделениями.