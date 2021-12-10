Назарбаев предложил пригласить Азербайджан в ЕАЭС

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил пригласить Азербайджан в Евразийский экономический союз в качестве наблюдателя. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Напомним, что в ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения.

"Я сердечно приветствуют налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. Я думаю, мы все так считаем. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем", — цитирует Назарбаева ТАСС.