Набиуллина: внедрение цифровых валют облегчит в будущем трансграничные платежи

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила мнение о том, что внедрение цифровых валют в мире облегчит в будущем трансграничные платежи.

По ее словам, уже практически не осталось стран, которые бы не заявляли интереса к цифровой валюте. "И, конечно, такое бурное развитие цифровых валют в ближайшее время, в будущем, позволит выстраивать взаимодействие платформ цифровой валюты разных стран. И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи", - сказала она, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России".