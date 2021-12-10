Подозреваемого в убийствах в Крыму задержали в Чечне

Сотрудники ФСБ задержали в Чечне предполагаемого участника преступной группы, который скрывался от правосудия более двух лет. Он подозревается в совершении тяжких преступлений на территории Крыма.

"Установлено, что житель РФ, находясь на территории Республики Крым, совершил ряд тяжких преступлений, в том числе убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с разбойным нападением, с применением оружия. В 2018 году член ОПГ покинул территорию полуострова и долгое время скрывался от правоохранительных органов", - информирует пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Задержанный был в федеральном розыске, в ФСБ сообщают, что он участник этнической преступной группы.

Задержание состоялось на территории Чечни с участием местного управления ФСБ. Подозреваемый этапирован в Крым и судом в Симферополе отправлен под стражу.