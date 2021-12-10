Чего ждать России от сменщика Ангелы Меркель?

После 16-летнего правления одного из самых долгих канцлеров Германии Ангелы Меркель ее место уже официально с 9 декабря занимает социал-демократ Олаф Шольц. Хотя для зарубежных наблюдателей он может показаться "темной лошадкой", его уже давно знают как в Берлине, так и Брюсселе.

Шольц был вице-канцлером в последнем правительстве Меркель и ее министром финансов. В предвыборной кампании он представил себя как сторонника перемен, но на самом деле является "Меркель 2.0", пускай и из другой политической партии. Шольц уже открыто говорил, что считает себя преемником Меркель и будет поддерживать преемственность. Впрочем, дело не только в преемственности. В своей внешней политике Шольц будет ориентироваться на союзников и партнеров.

Напомним, 26 сентября по итогам парламентских выборов победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Фракция Меркель ХДС/ХСС заняла второе место. На правах победителя СДПГ сформировала правящую коалицию с третьей и четвертой наиболее успешными партиями в бундестаге – свободными демократами (СвДП) и Зелеными. Правительство Шольца западные эксперты называют "браком по расчету", так как свободные демократы будут защищать бизнес, СДПГ – рабочих, а Зеленые станут лоббировать траты на возобновляемые источники энергии.

Германию в следующие четыре года ждут серьезные перемены. СвДП постарается ускорить цифровизацию экономики, социал-демократы увеличат МРОТ и облегчат доступ к социальному обеспечению, а Зеленые ускорят отказ от CO2.

Во внешней политике тоже могут произойти перемены. Например, задача к 2030 году покрывать энергопотребление Германии на 80% возобновляемыми источниками будет оказывать давление на российские поставки нефти и газа. В политическом плане риски для России тоже немалые. Свободные демократы и зеленые бескомпромиссно настроены к вопросу прав человека и свободы слова в России. При "зеленой" главе МИД Анналене Бербок, скорее всего, Берлин будет громче и увереннее говорить об освобождении Алексея Навального и снятии запрета на деятельность немецких НКО в России.

В последнее время крайне модно в трансатлантическом сообществе пугать друг друга российским вторжением на Украину. Ориентированные на тесный союз с США зеленые и либералы могут поддержать эту повестку и потребовать от канцлера Шольца оказать давление на Кремль через блокаду "Северного потока-2", хотя в самом договоре о коалиции партий нет цели закрытия газопровода. Для нынешней администрации Соединенных Штатов два младших партнера СДПГ будут играть роль "пятой колонны", мешающей нормальным отношениями России с ФРГ и ЕС. Джозеф Байден мог бы попытаться воспользоваться уходом сильной Меркель для пересмотра сделки по "Северному потоку-2" или надавить на Берлин, чтобы навесить на Россию новые европейские санкции.

К слову, от демократической повестки нового правительства Германии, которую будет лишь раззадоривать поддержка Байдена, могут пострадать интересы не только России, но и Китая. Белый дом уже ввел санкции против КНР за нарушение прав уйгуров и за действия Пекина на Тайване и в Гонконге. Зеленые и либералы в правительстве ФРГ, мягко говоря, не безразличны к эти вопросам.

Приоритетом внешней политики нового канцлера Германии станет Европа. Первый визит он собирается совершить в Париж. Обрадовавшийся этому факту президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Твиттере, что он и Шольц "«напишут следующую главу (интеграции – прим. ред.) вместе". Из Парижа канцлер едет в Брюссель, что говорит о приоритете номер два – НАТО. Германия в расходах на оборону хоть и не дотягивает до 2% ВВП, но идет к этой цели. Другим важным аспектом внешней политики станут отношения с Великобританией. Улучшение и более тесные отношения с Лондоном после Брексита также отражены в коалиционном соглашении.