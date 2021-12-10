Россияне штурмуют салоны красоты перед Новым годом

Спрос на услуги парикмахеров, визажистов, массажистов и других специалистов индустрии красоты вырос в преддверии Нового года, следует из данных сервиса Авито Услуги, пишет "Газета.ру".

Парикмахерские услуги в ноябре стали востребованнее в среднем на 79%. При этом в Курске к парикмахерам стали записывать вдвое чаще, в Екатеринбурге спрос вырос на 145%, в Кирове - на 143%.

Визажисты в ноябре отмечают рост спроса на 10%, интерес к массажу вырос в среднем на 109%. Особенно востребована эта услуга в Уфе - плюс 224%, Ижевске - 207% и Воронеже - 158%.

Спрос на услуги мастеров по нанесению татуировок и пирсингу вырос в ноябре на 55%.

В целом в этом году россияне вдвое чаще интересовались услугами домашних мастеров бьюти-индустрии, чем в 2020 году.