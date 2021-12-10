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В центре Гамалеи опровергли заявления о "легкости" омикрон-штамма

В центре Гамалеи опровергли заявления о &quot;легкости&quot; омикрон-штамма

Заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов сообщил о том, что говорить о новом штамме коронавируса  "омикрон" как более легком, чем предыдущие вирусные модификации безответственно, так как нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди.

"Безответственно заявлять, что это легкий штамм", - сказал Логунов он, выступая на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Логунов также обратил внимание на то, что есть пожилые люди, а также те, у кого пока нет иммунитета и пока неизвестно, как они будут переносить штамм.

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