В России выявили 30 873 новых случая коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 30,9 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 30 873 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 261 (7,3%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 477, в Санкт-Петербурге - 2 267, в Московской области - 1 712. В Краснодарском крае новых случаев 693, в Ставропольском крае - 447, в Крыму - 321, в Дагестане - 150, в Адыгее - 115, в Кабардино-Балкарии - 99, в Ингушетии - 84, в Чечне - 82, в Северной Осетии - 80, в Карачаево-Черкесии - 71.

Суточный прирост составил 0,31%, общее число инфицированных достигло в России 9 956 679 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 35 657 человек, за весь период - 8 673 518 человек.

Умерли за сутки 1 176 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 287 180 человек.