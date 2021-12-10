Новак: сделка ОПЕК+ позволила вернуть инвестиции и доверие к нефтяной отрасли

Соглашение ОПЕК+, в рамках которого уже пять лет регулируются объемы добычи нефти, позволило вернуть инвестиции в нефтяную отрасль, а также доверие к ней, заявил вице-премьер РФ Александр Новак

"Мы позитивно оцениваем те совместные действия, которые были с 2016 года. Они позволили нам вернуть инвестиции, вернуть отрасли доверие. Это стратегически более долгосрочный период планировать свою деятельность", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Он также отметил, что волатильность на нефтяном рынке в настоящее время не так высока благодаря сделке ОПЕК+.