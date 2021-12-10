Трамп обвиняли Нетаньяху в предательстве

Экс-президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес бывшего главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера США. Об этом Трамп в интервью корреспонденту издания Axios Бараку Равиду.

"Первым, кто поздравил, был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать", - сказал Трамп, отметив, что Нетаньяху "совершил ужасную ошибку".