Москва переживает самое холодное время за сезон

Утром столбики Московских термометров застывали на отметке в минус 16 градусов

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, это самая низкая температура в столице с начала текущей зимы.

"Ночью было теплее, поэтому самая низкая температура за эти сутки она сейчас как раз наблюдается, это было за 8 часов утра", - пояснил он.

Далее Синенков отметил, что ранее самый высокий показатель в минус 12,6 градусов наблюдался 9 декабря, передает ТАСС.