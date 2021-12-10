США построят в Грузии и Армении "объекты обороны"?

США планируют построить новые "оборонные объекты" в Грузии и Армении, следует из предварительной документации, опубликованной американским Инженерным корпусом Сухопутных войск, пишет RT.

В документе говорится, что США хотят заключить два отдельных контракта с компаниями, которые могли бы взяться за проектирование и строительство новых, а также за восстановление старых объектов на территории Грузии и Армении "в поддержку оборонной деятельности Соединенных Штатов".

Отмечается, что новые контракты будут касаться прежде всего "строительства, проектирования, реконструкции зданий, ремонта дорог, тротуаров". Общая стоимость контрактов может составить $45 млн.