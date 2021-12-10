В Дагестане уволили чиновника по требованию прокуратуры

Главу финансового управления мэрии Избербаша лишили должности по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа в Дагестане.

Во время проверки исполнения закона "О муниципальной службе в РФ" обнаружен факт незаконного назначения жителя Избербаша на пост руководителя финансового управления администрации города.

Отмечается, что у чиновника не было необходимого стажа муниципальной службы и соответствующего образования, поэтому прокуратура опротестовала решение мэра города о назначении на вышеупомянутую должность.

Как добавили, в надзорном органе, чиновник был освобожден от занимаемой должности после рассмотрения требования прокуратурой.