Четыре независимых полногеномных штамма "омикрон" выделены в России

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что в России выделены 4 независимых полногеномных омикрон-штамма от разных туристов, которые вернулись из других стран.

"Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано", - приводит его слова РИА Новости.

При этом в Роспотребнадзоре подчернкули, что пациентов с новым штаммом по-прежнему двое, исследование проводили два разных института.