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Водитель сбил пешехода и врезался в дерево на Ставрополье

Водитель сбил пешехода и врезался в дерево на Ставрополье

Два человека пострадали в результате аварии  в Шпаковском городском округе, где водитель "Митсубиши Диамант" сбил пожилого пешехода, а затем врезался в дерево и сам получил травмы. Пострадавшей оказалась местная жительница, она госпитализирована.

"Водитель проявил невнимание к дорожной обстановке, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, которая двигалась по правому краю проезжей части (в нарушение ПДД) в попутном направлении", - информирует пресс-служба ГИБДД Ставрополья.

Водитель иномарки также находится в больнице с переломом плеча. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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