В Грузии выявили 3,4 тыс новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Грузии подтвердились 3 454 случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных в стране, по данным официального сайта StopCov, достигло 882 822 человек.

За сутки вылечились 3 334 человека, с начала пандемии – 825 442. Умерли за сутки 49 пациентов, за все время - 12 631.

За сутки в Грузии провели 50 623 тестов, доля инфицированных из общего числа протестированных составила 6,82%, за последние 14 дней –8,06%.

В карантине находятся 35 человек, в стационарах наблюдаются 6 266, в ковид-гостиницах остаются 1 172.