В НАТО не оценили предложение Байдена вести диалог с Россией

Члены НАТО из Восточной Европы отрицательно отнеслись к предложению президента США Джо Байдена начать диалог с Россией по ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата.

Как заявили в агентстве, обращение поступило главам нескольких участников Альянса. Собеседник издания отметил, что "правительство одного из государств пришло в ярость" от позиции Вашингтона, который хочет наладить отношения с Москвой.

"Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден", — добавил он.

Также в публикации говорится, что Восточная Европа обеспокоена возможными переговорами с Россией, которые якобы могут привести к определенным уступкам с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий НАТО.