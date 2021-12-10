Туры в Египет на декабрь продаются по рекордно низким ценам

В АТОР сообщили, что туры в Египет подешевели до исторического минимума.

"На египетском направлении наблюдается "горение" - цены на туры с вылетами из Москвы в середине декабря начинаются от 28 тыс рублей на двоих, а ближе к концу месяца - от 40 тыс. Это исторически рекордные цены: таких не было и до закрытия Египта", - сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Низкие цены туроператоры связывают со спадом спроса, характерным для второй половины декабря. "При этом спрос на новогодние даты высокий, и цены ему соответствуют (они гораздо выше)", - отметили в АТОР.

"Вторая половина декабря проседает из-за рабочей нагрузки и невыгодности отпусков перед новогодними праздниками. А вот на заезды в период самих новогодних праздников в этом году спрос на Египет очень высок", - указали в пресс-службе ANEX Tour.

Заманчивые скидки также вызваны переизбытком предложения.

"Да, сейчас туроператоры соревнуются в размере скидок на Египет. Подчеркну: таких низких цен на Египет, как сейчас, не было никогда, и до пандемии, и до закрытия Египта тоже. Это исторически низкие цены, и Египет продается ниже себестоимости. По моему мнению, перевозки больше, чем нужно, спрос превышает предложение", - рассказал директор сети турагентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян.