Мурашко сообщил, что повлияет на изменение рекомендаций по лечению "омикрона"

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что решение о внесении изменений в методические рекомендации по лечению коронавируса будет приниматься после изучения штамма "омикрон", сказал он во время визита в Пермь.

Министр отметил, что ведомство изучит все особенности нового штамма, а также примет к сведению информацию от зарубежных коллег. "После этого будем оценивать, что требует изменений, что не требует", - сказал он.