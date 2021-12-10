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Мурашко сообщил, что повлияет на изменение рекомендаций по лечению "омикрона"

Мурашко сообщил, что повлияет на изменение рекомендаций по лечению &quot;омикрона&quot;

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что решение о внесении изменений в методические рекомендации по лечению коронавируса будет приниматься после изучения штамма "омикрон", сказал он во время визита в Пермь.

Министр отметил, что ведомство изучит все особенности нового штамма, а также примет к сведению информацию от зарубежных коллег. "После этого будем оценивать, что требует изменений, что не требует", - сказал он.

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