Российский союз туриндустрии оценил успехи развития отрасли

Туристические потоки внутри России по итогам 2021 года превысят результаты и 2020 года, и допандемийного 2019 года, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Активно идет бронирование и продажи [туров] на Рождество и Новый год, но уже по предварительным итогам [2021 года] понятно, что результаты и на внутреннем рынке, и на выездном будут превышать 2020 год", - сказал он, пояснив, что на внутреннем рынке они будут превышать и доковидный 2019 год.

Так, он привел в пример Краснодарский край, который стал лидером по приему туристов. "Мы беспокоились, что с 1 августа введут QR-коды повсеместно, в связи с этим рухнут продажи и потоки. Были против, говорили о смягчении. Но ничего не рухнуло, более того прогноз говорит, что выйдут в плюс к 2020 году, общий поток в среднем более 16 млн человек [в 2020 году - 12 млн]", - приводит его слова ТАСС.