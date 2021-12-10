Около 26 тыс жителей Грузии вакцинировались бустерной прививкой от COVID-19

Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что 26 тыс человек сделали бустерную прививку от коронавируса.

"На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 6 тысяч бустеров, обращений постепенно становится больше. Особое значение бустеру придается сегодня, когда появился омикрон-штамм", – цитирует Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

Он также напомнил, что новый штамм распространяется быстрее, в отличие от предыдущих.

"Вчера была опубликована информация Pfizer, которая первой провела исследование защитного действия вакцины на штамм "омикрон", насколько выработанные антитела, особенно после бустерной прививки, обладают нейтрализующими свойствами против штамма. Подтвердилось, что да, бустер нужно делать", – отметил эпидемиолог.

Помимо этого, Гамкрелидзе подчеркнул, что в стране в основном используются бустеры вакцинами Sinopharm и Pfizer. Последней граждане отдают большее предпочтение.

Он также добавил, что случаев заражения "омикроном" в Грузии пока не было.