В Роспотребнадзоре назвали главное отличие течения омикрона от дельты

Чем отличается течение болезни при заражении новым омикрон-штаммом коронавируса, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"В отличие от "дельта"-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания", - сообщила эпидемиолог.

Руженцова добавила, что есть данные, что при новом штамме симптоматика развивается гораздо быстрее.

Ранее сообщалось, что новым штаммом чаще всего заражаются молодые люди и дети.