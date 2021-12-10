В Георгиевске с ДТП с четырьмя машинами пострадали две пассажирки

Невнимательность водителя стала причиной автоаварии с четырьмя машинами в Георгиевске, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

По предварительным данным, 9 декабря около 7:40 на улице Октябрьской водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и совершил столкновение с "Ладой Нивой", остановившейся для поворота влево. По инерции "Нива" вылетела на встречную полосу и врезалась в едущие навстречу "Ладу Калину" и "Ладу Приору".

Отмечается, что 81-летней и 14-летней пассажиркам Калины понадобилась помощь врачей.