Россия подарила Киргизии пшеничную муку на $9 млн

Гуманитарная помощь в виде пшеничной муки на сумму $9 млн доставлена из России в Киргизию, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в Бишкеке.

"При участии посла России и министра труда, социального обеспечения и миграции Киргизии состоялась церемония передачи российской продовольственной помощи в виде пшеничной муки", - отметили в посольстве.

Уточняется, что мука будет распределена среди нуждающихся семей.

Гумпомощь передана в рамках добровольного целевого взноса РФ в размере $9 млн в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на 2020-2021 годы.