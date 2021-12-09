Генсек ООН приедет в Пекин на Олимпийские игры

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш посетит зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя организации Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что Гутерриш "получил приглашение от МОК посетить зимние игры в Пекине и принял его".

Решение генсека отправиться на Олимпиаду в Пекин прозвучало на фоне дипломатического бойкота ряда стран.

Так, ранее руководства США, Австралии, Великобритании и Канады приняли решение бойкотировать Олимпиаду, объяснив это нарушением в Китае прав человека.

В Пекине бойкот назвали бесполезным мероприятием, отметив, что "спорт не имеет ничего общего с политикой".