QR-коды у посетителей ТЦ Дагестана проверят "цифровые волонтеры"

В Дагестане из числа студентов IT-специальностей создано волонтерское движение "Цифровые волонтеры", члены которого будут проверять QR-коды о вакцинации от коронавируса у посетителей торговых центров, - сообщил врио министра цифрового развития республики Тамерлан Буганов.

"В республике уже стартовала акция по проверке QR-кодов у посетителей торговых центров Махачкалы, в которой приняли участие "Цифровые волонтеры" и представители Минцифры региона", - цитирует собеседника ТАСС.

Меры, принимаемые по ограничению посещения ТРЦ граждан без QR-кода, направлены на сохранение здоровья и жизни людей и проходят не под лозунгом, а с призывом "Берегите здоровье!", добавил Буганов.