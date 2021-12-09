В анапском Супсехе начали строительство новой ЛЭП

Специалисты компании "Россети Кубань" приступили к строительству линии электропередачи (ЛЭП) в поселке Супсех - пригороде Анапы, которая повысит качество энергоснабжения потребителей и создаст резерв для подключения новых абонентов.

За пять лет население Супсеха выросло на 70% - до 19 тыс человек, и действующие ЛЭП уже не справляются с нагрузкой. Справится с проблемой новая кабельно-воздушная ЛЭП 10 кВ длиной 4,3 км, - отметили в пресс-службе компании, передает портал Юга.ру.

При строительстве ЛЭП энергетики используют самонесущий изолированный провод с высоким классом безопасности и хорошими противопожарными свойствами, который устойчив к неблагоприятным природным воздействиям. Также специалисты компании установят в поселке новый распределительный пункт и заменят силовые трансформаторы, говорится в сообщении.