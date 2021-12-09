В Азербайджане проходит церемония прощания с погибшим в Кельбаджаре Асифом Алиевым (ФОТО)

Военнослужащий азербайджанской армии Асиф Адиль оглы Алиев погиб 8 декабря в результате провокации, осуществленной ВС Армении на армяно-азербайджанской границе в направлении Кельбаджарского района. Прощание с шехидом проходит в его родном селе.

Тело военного было доставлено в Сиязанский район, село Зарат, прощание проходит в доме, где он жил. После этого тело шехида будет предано земле.

Асиф Алиев - единственный ребенок в семье. Был участником 44-дневной войны, награжден медалью президентом. Срок службы Асифа Алиева в армии заканчивался в январе 2022 года.