ФСБ: украинский корабль лег на обратный курс

Двигавшийся в направлении Керченского пролива корабль ВМС Украины"Донбасс" лег на обратный курс, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

"Информация о движении корабля управления "Донбасс" (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует", — сказано в сообщении.

В ведомстве действия украинского корабля назвали провокационными и угрожающими безопасности мореплавания.