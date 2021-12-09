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ФСБ: украинский корабль лег на обратный курс

ФСБ: украинский корабль лег на обратный курс

Двигавшийся в направлении Керченского пролива корабль ВМС Украины"Донбасс" лег на обратный курс, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

"Информация о движении корабля управления "Донбасс" (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует", — сказано в сообщении.

В ведомстве действия украинского корабля назвали провокационными и угрожающими безопасности мореплавания.

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