Стал известен главный цвет 2022 года

Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri главным цветом 2022 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Эксперты определили, что именно он стал символом духа времени и переходного периода, который переживает человечество. "Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ", – приводит слова вице-президента компании Лори Прессман РИА Новости.

PANTONE 17-3938 Very Peri сочетает оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение, добавила она.

В организации отметили также, что по мере выхода из изоляции, наши представления и стандарты меняются, а перед людьми открываются новые возможности, связанные с высокими технологиями.