Ремонт водоснабжения привлечет в Северную Осетию более 1,6 млрд рублей

Более 1,6 млрд рублей могут направить на ремонт системы водоснабжения до 2025 года в Алагирском районе Северной Осетии, говорилось во время встречи заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Меняйло.

"Для устранения сложившейся ситуации, по словам Сергея Меняйло, на первом этапе необходимо реконструировать водопроводные сети г. Алагир и водопроводные сети Алагирского района, а также построить водозабор "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям п. Верхний Фиагдон. Стоимость реализации этих мероприятий с 2022 года по 2024 год составляет 1 682,9 млн рублей", - приводит сообщение пресс-службы главы и правительства республики ТАСС, уточняя, что износ сетей в Алагирском районе составляет 80%.

В этой связи Хуснуллин поручил Министерству строительства Российской Федерации внести предложения о возможностях финансирования объекта, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.