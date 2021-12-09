Путин заявил, что Россия не становилась враждебной к части мира

Россия не становилась враждебной к другим странам и никого не объявляла своим противником, тогда как часть мира считает РФ своим противником, сказал в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Россия вообще не становилась враждебной ни к какой части мира, определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет, это нас объявляют", - отметил президент на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).