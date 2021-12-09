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Ансамбль "Лезгинка" получил ценный подарок от Сергея Меликова

Ансамбль &quot;Лезгинка&quot; получил ценный подарок от Сергея Меликова

Глава Дагестана Сергей Меликов подарил ансамблю танца "Лезгинка" сертификат на получение автобуса, рассказали в пресс-службе руководителя республики.

Встреча политика с коллективом ансамбля прошла 8 декабря.

"В канун новогодних праздников коллективу также вручили сертификат на получение автобуса марки Higer на 35 посадочных мест для осуществления гастрольных поездок в города России и зарубежные страны", - цитирует сообщение пресс-службы "АиФ-Дагестан".

Меликов также наградил директора ансамбля "Лезгинка" Джамбулата Магомедова почетной грамотой президента Российской Федерации "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

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