Ансамбль "Лезгинка" получил ценный подарок от Сергея Меликова

Глава Дагестана Сергей Меликов подарил ансамблю танца "Лезгинка" сертификат на получение автобуса, рассказали в пресс-службе руководителя республики.

Встреча политика с коллективом ансамбля прошла 8 декабря.

"В канун новогодних праздников коллективу также вручили сертификат на получение автобуса марки Higer на 35 посадочных мест для осуществления гастрольных поездок в города России и зарубежные страны", - цитирует сообщение пресс-службы "АиФ-Дагестан".

Меликов также наградил директора ансамбля "Лезгинка" Джамбулата Магомедова почетной грамотой президента Российской Федерации "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".