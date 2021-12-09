Восточный обход продолжат строить в Астраханской области

Восточный обход в Астраханской области достроят за счет федерального бюджета, часть средств поступит из бюджета региона. Об этом рассказали в пресс-службе администрации губернатора.

Дорогу в Астрахани начали прокладывать в 2000 году, к 2012 году была готова трасса "Кирикили - Яманцуг - Началово - Три Протока - поселок Кирпичного завода №1" и возведен третий мост через Царев. Завершить работы не позволил финансовый кризис.

Некоторое время назад ГКУ "Астраханьавтодор" провело конкурсные процедуры, по итогам которых уже выбран подрядчик, скоро строительство будет возобновлено, напоминает "АиФ-Астрахань".

Срок реализации проекта составляет шесть лет. Так как он был обозначен до утверждения федерального софинансирования, то не исключено, что участок закончат раньше - такую задачу губернатор Игорь Бабушкин поставил уже в августе.

Подрядная организация должна будет завершить строительство третьего моста через Царев в районе поселка Кирпичного завода №1, а также связать имеющуюся трассы с трассой Астрахань - Камызяк в районе села Яксатово. Пока на месте ведутся подготовительные работы.