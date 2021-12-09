В Москве автомобиль BMW насмерть сбил пенсионера

Вечером в четверг на Дмитровском шоссе в районе Северо-Восточной хорды (СВХ) произошла трагедия - под колесами иномарки погиб мужчина 1938 года рождения.

Наезд на пешехода последовал за незначительным ДТП - не доезжая 500 м до СВХ столкнулись автомобили Mazda и Skoda, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления ГИБДД.

"Пока участники происшествия занимались оформлением европротокола, к одному из них пешим порядком пришел дедушка. На пожилого человека совершил наезд водитель автомобиля BMW. В результате произошедшего мужчина 1938 года рождения от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

В результате столкновения травмы получила пассажирка BMW, она госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа разбираются в обстоятельствах инцидента.