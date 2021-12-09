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Около 80 тыс жителей Грузии старше 60 лет привились от COVID-19 за месяц

Около 80 тыс жителей Грузии старше 60 лет привились от COVID-19 за месяц

Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что за последний месяц в стране от COVID-19 вакцинировались до 80 тысяч граждан старше 60 лет/

"Это самый уязвимый возраст. Поэтому желательно пройти полную вакцинацию. Сегодня вакцинировано только 40% этой возрастной группы… Всего к этому времени вакцинировано до 80 тысяч человек", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Эпидемиолог напомнил о действии программы материального поощрения вакцинации. Так, лица старше 60 лет смогут получить 200 лари в виде поощрения, если сделают прививки до 1 января.

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