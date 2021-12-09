Макрон: Франция планирует реформировать Шенгенскую зону

Во время председательства в Совете ЕС Франция планирует изменить правила Шенгенской зоны, защитить внешние границы Союза, скоординировать действия в вопросах борьбы с нелегальной миграцией, а также сделать Европу более суверенной, сказал в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет ТАСС.

"В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям. Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Кроме того, мы должны усилить контроль на наших внешних границах и обеспечить их защиту - это одно из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах ЕС", - сказал Макрон, презентуя приоритеты Франции на период полугодового председательства в Совете ЕС, которое начнется в январе 2022 года.

Вторым направлением реформ станет создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе.» Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, <...> а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества", - подчеркнул он.

Также Макрон рассказал, что в период председательства Франции будет налажен более плотный контакт со странами, откуда прибывают нелегальные мигранты, чтобы иметь возможность обеспечить их оперативное возвращение на родину в случае отказа в предоставлении убежища на территории ЕС.

Франция в период своего председательства в Совете ЕС будет работать над усилением европейского суверенитета, продолжил президент страны. "Если резюмировать в одной фразе цель нашего председательства в ЕС, то это сделать Европу более суверенной. Перевести Европу от сотрудничества внутри наших границ к Европе, которая имела бы силу в мире, была бы полностью независимой и самостоятельно распоряжалась своей судьбой", - сказал он.

Помочь в этом может не только защита внешних границ и усиление координации при реагировании на кризисные ситуации, но и проработка европейской системы обороны.

"С 2017 года мы добились значительного прогресса при реализации наших планов в сфере европейской обороны. Нам необходимо перейти к более рабочей фазе этого проекта", - указал Макрон.