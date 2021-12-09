Сочи украшают к Новому году

Главная новогодняя елка высотой 23,5 м уже установлена в Сочи на площади Флага. Такое сообщение опубликовано на сайте администрации города-курорта. В каждую ветку дерева вмонтированы светодиоды, в общей сложности их более 100 тыс.

"Нами модернизирована прошлогодняя концепция "Сочи сияет". Золотое свечение теперь будет разбавлено яркими красными красками. Также на главной площади появится интерактивный экран, который установит связь с крупнейшими городами России. А всего во всех четырех районах города, будет установлено и украшено сорок новогодних елок", - поведал директор департамента архитектуры и градостроительства Семен Вялкин.

По его словам, эти работы планируется окончить к середине месяца.

Кроме того, в нынешнем году впервые на главном гостевом маршруте от Сочинского аэропорта до улицы Виноградной смонтируют световые конструкции в виде магнолии, на трассе в Красную Поляну появятся светящиеся солнце и снежинки, а в центре Сочи на площади у Художественного музея, в Поцелуевском сквере и у Главпочтамта заработают светодинамические фонтаны.