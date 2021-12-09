Путин: происходящее в Донбассе похоже на геноцид
Президент России Владимир Путин считает, что то, что происходит на Донбассе, напоминает геноцид. Об этом глава России сказал на заседании президентского Совета по правам человека.
"Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", - отметил Путин, в ответ на просьбу исполнительного директора МИА "Россия Сегодня" Кирилла Вышинского ввести в российское законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду".
По словам президента, "нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия", при этом они должны отражать реалии. "Давайте подумаем", - заключил Путин.