Украинский корабль направился к Керченскому проливу

Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины направился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполняет, сообщает пресс-служба ФСБ.

"9 декабря текущего года в 09:12 по московскому времени корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 13:45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ РФ предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.