Аэропорт "Самарканд" начнет работу 10 декабря

В пятницу 10 декабря начнет работу международный аэропорт "Самарканд", сообщает Uzbekistan Airports.

Аэропорт будет обслуживать региональные и международные рейсы. Новый аэродромный комплекс включает в себя новую взлетно-посадочную полосу длиной 3105 метров и шириной 60 метров, новые рулежные дорожки и перрон на 24 стоянки для воздушных судов. "Самарканд" оснащен энергосберегающим светосигнальным оборудованием, система посадки соответствует второй категории ИКАО.

Строительство аэровокзального комплекса продолжается, в будущем аэропорт сможет вдвое увеличить пропускную способность.