”Саммит за демократию” провоцирует холодные войны

Сегодня продолжится инициированный США виртуальный "Саммит за демократию". Вчера выступая на саммите президент Джо Байден выступил с инициативой "демократического обновления", на которую будет потрачено 424,4 млн долларов.

Как отмечает Asia Times, лидеры 110 стран (среди приглашенных Пакистан, Украина и Бразилия), представляющие правительства, а также интересы гражданского общества и частного сектора, встречаются в онлайн формате, чтобы разработать новую повестку с целью укрепления идеалов обновленной демократии.

Но как осуществить громкий проект, когда всего несколько месяцев назад Джо Байден провозгласил ”возвращение Америки” на встрече G7? На европейских встречах Байден подстрекал партнеров по НАТО к новому противостоянию с Россией и Китаем. Несмотря на экзистенциальные угрозы изменения климата (которые американский президент и другие мировые лидеры худо-бедно рассмотрели во время саммита COP26) и продолжающуюся глобальную пандемию, новая "нормальность" Байдена, судя по всему, означает возобновление политики времен холодной войны.

”Мы выступаем за международный порядок, основанный на соблюдении правил, - говорится в заключительном коммюнике по итогам июньской встречи НАТО. - Но агрессивные действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности. Растущее влияние Китая и его международная политика бросают нам вызов, на который мы должны ответить сообща, как альянс”.

Суть сообщения сводиться к призыву нарастить военные возможности НАТО на границах с Россией. Китай, в свою очередь, впервые был определен как ”систематическая угроза”.

Накануне ”Саммита за демократию” возрождались образы холодной войны. Китайский и российский послы в США в совместной статье обозначили саммит ”как очевидный продукт менталитета холодной войны, созданный для поддержания конфронтации и раскола в мире, а также определения разделительных линий”, заявив, что в представлении США мир поделен на демократические и авторитарные нации. Вашингтон неустанно рисует картину репрессивных и жадных государств, угрожающих своим соседям и пытающихся подорвать мировой порядок, основанный на правилах.

Китай - новая ”угроза номер один”, заявил министр обороны Ллойд Остин в марте. Россия была перемещена на второе место.

США настаивают на том, чтобы союзники по НАТО инвестировали средства для обеспечения превосходства во всех военных областях: на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве. И в каждом регионе - от российских границ до Южно-Китайского моря.

В раздираемом партийными разногласиями Вашингтоне призывы к противодействию угрозам, исходящим от Китая и России, находят отклик в обеих партиях.

Республиканец Том Коттон написал в феврале отчет под названием ”Бей Китай”, где назвал азиатскую страну новым Советским Союзом: ”В очередной раз Америка столкнулась с могущественным тоталитарным врагом, который стремиться доминировать в Евразии и перестроить мировой порядок”.

Как и во время холодной войны с СССР, в случае с Китаем, угроза, исходящая от другого государства, используется для оправдания внутренней политики.

Когда дело доходит до выделении средств на нужды американских граждан, республиканцы, в том числе и Коттон, называют правительство злом, а индустриальную политику - пережитком социализма. Если речь заходит о внешней политике, они в числе первых присоединятся к призыву усилить ”американские долгосрочные экономические, промышленные и технологические меры для противодействия угрозе, исходящей от коммунистического Китая”.

Сенаторы-республиканцы, которые не смогли инициировать расследование в отношении захвата Капитолия 6 января, с жаром поддерживают любые изыскания и разработки с целью нивелировать опасность китайских инвестиций.

Противостояние в духе холодной войны - рискованная затея, тем не менее сулящая выгоду истеблишменту. Интересы безопасности мощного военно-промышленного комплекса вновь выходят на первый план.

Раздутый до невероятных размеров бюджет Пентагона увеличивается безоговорочно на фоне предположительной подготовки к развертыванию сил и пополнения арсенала оружия для противостоянии растущей напористости Китая. Миссия НАТО обновлена. Можно создать двухпартийный центр, который будет обсуждать тактику и расходы в рамках уже заключенных соглашений.

Однако расплата за возобновление холодный войны будет неизбежной.

Сенатор Берни Сандерс похвалил Байдена за то, что он в июне назвал авторитаризм ”главной угрозой демократии”, при этом он предупредил, что ”изначально конфликт вспыхивает не между странами, а внутри них. И если демократия намерена одержать победу, то действовать ей надо, не сражаясь на поле боя, а демонстрируя, что она куда лучше обеспечивает качество жизни граждан, чем авторитаризм”.

Воинственная риторика отвлекает от реальных угроз безопасности, с которыми сталкиваются США. Прошедшим летом чрезвычайные погодные явления нанесли небывалый ущерб как гражданам страны, так и ресурсам. Больше нельзя делать вид, что изменение климата - некая далекая угроза. Но добиться прогресса невозможно без Китая, который на данный момент лидирует по количеству выбросов от переработки ископаемого топлива, но на саммите COP26 пообещал достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Климатические вопросы больше нельзя сводить к риторическому заявлению в конце документов, призывающих к наращиванию военной мощи и разжиганию конфликтов на периферии великих держав.

Возобновление холодной войны усилит националистические и милитаристские настроения во всех странах. Год спустя после того как Трамп покинул Белый Дом и соцплатформу, с помощью которой он распространял ложь о Китае и COVID-19, страх, который он внушил, продолжает подпитывать преступления, совершаемые против американцев азиатского происхождения на почве национальной ненависти. Это один из примеров того, как глубокий раскол в США делает крайне сложным обновление демократии.

Прежде чем проводить ”Саммит за демократию” и провозглашать ”возвращение Америки” к холодной войне, стране стоило бы в срочном порядке расставить реальные приоритеты в области безопасности и обсудить настоящие вызовы, с которыми она сталкивается.